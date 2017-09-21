تعرّف على رسالة راموس بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

المواطن – وكالات

أعرب سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، عن تفاؤله بمستقبل فريقه، رغم نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي أقيمت أمس وانتهت بخسارة الفريق الملكي بهدف نظيف، على ملعب النادي الملكي.

وفي تصريحات عقب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الذي جاء ضمن الجولة الخامسة للدوري الإسباني حاول راموس بث الثقة في فريقه وجماهيره بقوله: “يجب أن نكون هادئين ومركزين تماماً، لدينا لاعبون جيدون وفريق رائع ولا ينقصنا أي شيء”.

ورفض قائد المرينجي تحميل الحكم مسؤولية انتهاء مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بخسارة الفريق الملكي، مؤكداً أن الحكام يبذلون ما في وسعهم لتقديم أفضل أداء لديهم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :