تعليق الدراسة بالمجمع التعليمي بالخضراء الشمالية في جازان بسبب الطقس

المواطن - جازان

علق تعليم جازان الدراسة، اليوم الاثنين، في مجمع البنات التعليمي بالخضراء الشمالية؛ وذلك بسبب الطقس.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن سبب تعلق الدراسة غدًا هو تأثر المظلات الخارجية بالعاصفة المطرية وحاجتها لصيانة عاجلة.

وتسببت الرياح القوية والطقس غير المستقر، مساء اليوم، في سقوط هنجر، وهو ما تسبب في ضرر لبعض المركبات.

كما تسبب الهنجر في إغلاق الطريق الرابط بين مدينة جازان وصبيا.

وفي وقت سابق، سقط مسرح اليوم الوطني 87 في جازان بسبب الرياح الشديدة، وهو ما أدى إلى تأجيل الحفل إلى موعد غير مسمى.







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