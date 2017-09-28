تعليم الباحة ينهي إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد

المواطن - واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد والمرشحين للتدريس للعام الدراسي الحالي، في عدد من التخصصات العلمية والتربوية، وذلك في مقر إدارة شؤون المعلمين بالإدارة.

وهنأ المدير العام للتعليم في المنطقة المشرف العام على لجنة المقابلات الشخصية سعيد بن محمد مخايش خلال تفقده سير عمل لجان المركز للمعلمين المرشحين المعلمين الجدد ، مرحباً بهم في رحاب تعليم المنطقة ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجان المنظمة لاستقبالهم وتهيئة كافل السبل التربوية المعينة لهم من قبل علاقات المعلمين والإشراف التربوي والتي تمكنهم من بدء مسيرتهم العملية لخدمة دينهم ووطنهم.

من جانبه بين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر بن هجاد عمر بأنه يتم من خلال هذه المقابلات الوقوف على مستوى ثقافة المتقدم ومدى إلمامه بالجوانب المعرفية والمهارية في مادة التخصص، إضافة إلى التركيز على الجوانب التربوية للمعلم المرشح ومهاراته التدريسية، وقدرته على التعبير الكتابي واللغوي، وسلامة الفكر والتوجه.

وأضاف أنه تم خلال المقابلات التأكيد على كثير من الجوانب المهمة لاختيار المعلم الجيد، من خلال استمارة مقننة لهذا الشأن، يتم من خلالها تقييم مدى قدرة المرشح على الوفاء بمتطلبات مهام العمل التربوي والتعليمي داخل المدرسة، متمنياً التوفيق للجميع.







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