تعليم جازان يعلق الدراسة بمدارس العارضة باستثناء إسكان الروان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

شهدت محافظة العارضة شرق منطقة جازان سقوط مقذوفات عسكرية من الأراضي اليمنية بالقرب من مدرسة العارضة الابتدائية الحكومية التابعة لتعليم جازان.

وعلى الفور اتُخذت الإجراءات العاجلة والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، وتعد مدرسة العارضة الابتدائية للبنين من المدارس التي تعمل بنظام التوأمة مع مدارس أخرى مستضافة بها.

وقررت إدارة تعليم جازان في بيان عاجل لها صباح اليوم تعليق الدراسة خلال الأربعة الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي لجميع مدارس مكتب تعليم العارضة ما عدا مدارس إسكان الروان.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان أ. يحيى عطيف أن تعليم جازان وبتوجيه من المدير العام قرر تعليق الدراسة لإتاحة الفرصة للجان التعليمية بتهيئة المدارس وفق خطة التوأمة الجديدة.

ويتم هذا وفق آلية محددة بأوقات منظمة وجداول معتمدة من إدارة تعليم جازان كغيرها من مدارس البنين والبنات التي تعمل بهذا النظام في الحد الجنوبي.







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