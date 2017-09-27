تعليم صبيا يستقبل 34 مرشحًا على الوظائف التعليمية

المواطن - نايف عقيلي - جازان

استقبلت إدارة تعليم صبيا، صباح الثلاثاء، المعلمين المرشحين لشغل الوظائف التعليمية لهذا العام، والبالغ عددهم 34 معلمًا، وذلك بمبنى الإدارة الرئيس.

وقام مدير تعليم صبيا، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وبحضور مساعديه للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي والمساعد للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية، ومدير الإشراف التربوي، ومدير شؤون المعلمين، بالاطلاع على سير العمل في لجان استقبال المرشحين، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالمرشحين الجدد في إدارة تعليم صبيا لينضموا مع زملائهم في الميدان التربوي، مباركًا لهم هذا الترشيح ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد، بعد ذلك تم توزيع عدد من الهدايا الترحيبية بهذه المناسبة.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية أنه قد تم تشكيل لجان مشتركة من الإشراف التربوي وقسم شؤون المعلمين وقسم الموارد البشرية لإنجاز الإجراءات النظامية للمرشحين واستكمال مسوغات تعيينهم، وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة.

وأفاد مدير شؤون المعلمين أنه وضمن مبادرة إدارة تعليم صبيا لتعزيز ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسة التعليمية تنفذ هذه اللجان برنامج استقبال المعلمين الجدد لهذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع المرشحين وفق المفاضلة والاحتياج بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية والكشف الطبي وصدور قرار تعيينهم من قبل وزارة التعليم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :