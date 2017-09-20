تغيير أسماء 200 مواطن ومواطنة في 21 يوماً فقط

المواطن - وليد الفهمي - جدة

علمت “المواطن” من مصادرها أن وكالة الأحوال المدنية أصدرت أكثر من 200 قرار يقضي بتغيير أسماء مواطن ومواطنة في 21 يوماً فقط.

وبحسب المصادر فقد أصدرت الوكالة أكثر من 265 قراراً بمعدل 60 اسماً في الأسبوع، استحوذت السيدات على نصيب الأسد من التغييرات بنسبة قاربت 80%، لجهة تعدد الأسماء المنبوذة شرعياً واجتماعياً وسط النساء.

ولفتت المصادر إلى أن الأسماء التي غُيِّرت كانت على شاكلة (خيرة إلى حنان، فضة إلى ياسمين، فريعه إلى ديما، جذنان إلى عبدالرحمن، معيضه إلى نوف، تعيبه إلى غادة، دليل إلى دلال، عطية إلى عبدالعزيز، سعيدان إلى فهد، فائز إلى فايز).







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