تقدير من أوبك والمستقلين بخفض إنتاج النفط عند 116%

المواطن - وكالات

قدرت لجنة فنية مشتركة، من منظمة أوبك، ومنتجين مستقلين، التزام المنظمة ودول أخرى منتجة، بتعهداتهم بخفض إنتاج النفط، بنحو 116%، خلال شهر أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها: إن هذا يزيد عن مستوى التزام مبدئي بلغ 94% في يوليو الماضي.

وبحسب مصادر في “أوبك” فإن مسؤولين من دولتي ليبيا ونيجيريا حضروا اجتماع اللجنة.

واجتمعت اللجنة الفنية، اليوم الأربعاء، في فيينا، بحضور مسؤولين يمثلون الدول التي تراقب مدى الالتزام بمستويات الخفض المتفق عليها، وهي الكويت وفنزويلا والجزائر الأعضاء في أوبك، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :