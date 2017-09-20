تقنيات هواوي تدعم أجندة المستهلكين بالشرق الأوسط

المواطن - الرياض

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين فعاليةً إعلامية في إمارة دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وسلطت الفعالية الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى طموح هواوي في الارتقاء لمكانة العلامة الأشهر في مجال التكنولوجيا.

وأدار الفعالية كل من السيدة جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى المجموعة؛ والسيد جين جياو، رئيس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعتبر هواوي ثالث أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية حول العالم وشركةً رائدةً في مجال الابتكارات الخاصة بقطاع الهواتف الذكية.

وفي الآونة الأخيرة، فتحت العلامة الباب واسعاً أمام انطلاق حقبة جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، كاشفةً النقاب عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الصنعي مع إطلاق شريحة المعالج الجديد ’كيرين 970‘.

ومع الخطوات المستمرة المبذولة في سبيل إطلاق الابتكارات الرائدة، تعمل هواوي على توظيف تكنولوجيا الذكاء الصنعي لتحسين تجربة المستهلكين.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘: “يمكننا أن نلمس إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط ويسرنا للغاية أن نقوم بدعم أجندة المنطقة الهادفة لتعزيز الابتكار.

وأضافت: وعلى الصعيد العالمي، تعتبر هواوي أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير كما أننا نركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدرتنا على الابتكار.

وقالت: يتمحور هذا الأمر حول ضمان استمرارنا بتقديم ابتكارات ذكية لتعزيز تجارب الهاتف المحمول لدى العملاء وتخطي تطلعاتهم في هذا السياق.

ولفتت إلى أن الشركة تتطلع قدماً لأن تكون جزءاً من أجندة الابتكار في المنطقة وأن:” نواصل ريادتنا من خلال تقديم ابتكارات وتقنيات رائدة في القطاع الرقمي المتطور بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكدت السيدة شيونج على التزام هواوي بدعم وتعزيز الابتكار والتعاون مع أبرز الشركاء لتحسين تجربة العملاء، فضلاً عن حصة ’هواوي‘ السوقية المتنامية.

وبدوره، سلط السيد كليمنت وونج، رئيس قسم تسويق المنتجات العالمي لدى هواوي، الضوء على رؤية الشركة لأقصى التطورات القادمة في قطاع الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقديم شريحة المعالجة الأحدث ’كيرين 970‘ والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الصنعي.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين قوة السحابة وسرعة واستجابة عمليات المعالجة التي توفرها تكنولوجيا الذكاء الصنعي.

وأكدت هواوي أنها ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف ’ميت 10‘ المزودة بشريحة المعالجة ’كيرين 970‘ خلال فعالية خاصة تستضيفها مدينة ميونخ الألمانية يوم 16 أكتوبر.

وقال السيد وونج: “تلتزم هواوي بتحويل هواتفها من مجرد هواتف ذكية إلى هواتف محمولة فائقة الذكاء من خلال بناء قدرات متكاملة تدعم التطوير المنسق لشرائح المعالجة والأجهزة والسحابة. ويتمثل الهدف الأسمى للشركة بتوفير تجربة مستخدم أفضل بكثير. وتعتبر شريحة المعالجة ’كيرين 970‘ الأولى ضمن سلسلة من التطورات الجديدة التي ستوفر مزايا الذكاء الصنعي في أجهزتنا وتجعلها غير خاضعة لأطر المنافسة”.

وبعد ذلك، قدم السيد جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عرضًا متعمقًا ركز من خلاله على دور هواوي المتنامي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال: “في ظل هذا الانتشار الهائل للهواتف الذكية والإنترنت، تعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدةً من الأسواق الأكثر أهميةً بالنسبة لشركة هواوي. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، استطعنا تحقيق مستويات نمو متزايدة تخللها الكثير من النجاحات والتركيز على تحسين جودة منتجاتنا وخدماتنا وأدائنا في السوق.

وأضاف: نحن نعمل بشكل مستمر على تطوير طرق مفيدة للتواصل مع مستهلكي المنطقة المولعين بالتكنولوجيا الحديثة، ويعتبر التصنيف المرموق لعلامتنا التجارية عاماً بعد عام بمثابة شاهد على تطور العلامة في السوق الإقليمية”.

وبحسب تقرير النصف الأول لعام 2017 الذي أصدرته مؤسسة GFK، تحتل هواوي في الوقت الراهن المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث حجم المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 13.8%.

وتحظى نجاحات هواوي بدعم استراتيجيتها التي تنسجم مع رؤية الشرق الأوسط لنمو الابتكار، وتعتبر العلامة بمثابة جهة مؤيدة وداعمة على الدوام للتطورات الثقافية والتكنولوجية في بلدان المنطقة. وتستثمر هواوي في بناء الشراكات مع أبرز الجهات الحكومية عبر المنطقة لدعم النمو في مجال الابتكار.

وقدمت هذه الفعالية فهماً متعمقاً لرؤية هواوي وخطط الابتكار التي أعدتها لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتلبية رغبات المستهلكين في مجال الابتكارات التكنولوجية في أثناء سعيها لتعزيز مستويات التميز في خدمة العملاء.







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