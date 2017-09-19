تقنية الأحساء تستقبل 320 متدربة مستجدة

المواطن - واس

بدأت الكلية التقنية للبنات بالأحساء يوم الأحد الماضي ببرنامج الأسبوع التقني لمتدرباتها المستجدات الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 320 متدربة مستجدة، وذلك بهدف إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدريب في الكليات.

وتناول البرنامج في يومه الأول الترحيب بالمستجدات والتعريف بالعملية الإرشادية ودور المرشدة بالكلية بالإضافة إلى تعريفهن بأبرز الحقوق والواجبات ومميزات التدريب بالكلية ، كما تم التعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتفوق ، والتعريف بوحدة خدمات المتدربات وأقسامها ومجلس المتدربات ومراكز الخدمة التي تهم المتدربة.

فيما تم تخصيص الأيام المتبقية للتعريف بخدمات القبول والتسجيل وعقد ورش تعريفية لتفعيل حسابات المتدربات في التدرب الإلكتروني والتعلم المدمج ودورات تحفيزية وأيضاً للتوجيه المهني .







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