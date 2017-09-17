تكبر تميم قطر يدفع بورصة بلاده إلى الهاوية

المواطن - وكالات

انخفض مؤشر بورصة قطر لعشر جلسات متتالية، اليوم الأحد.

ويأتي هذا وسط تكبر وعناد من تميم قطر لحل الأزمة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4% إلى 8375 نقطة، وفقد المؤشر 6.3% من قيمته على مدى عشر جلسات، وانخفض سهم بنك الدوحة 2.6%.

وبحسب “رويترز”، استغنى بنك الدوحة، في وقت سابق، عن 10 موظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخطط لمنح بعض موظفيه إجازة بدون أجر؛ نظرًا لتضرر أنشطته من النزاع الدبلوماسي، فيما قال البنك: إن المعلومات غير صحيحة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.







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