تكريم مواطن ساعد في العثور على طفلة مفقودة

المواطن - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمكتبه في الإمارة اليوم، المواطن محمد الزهراني الذي عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة.

وثمّن سموه الدور الإنساني الذي قام به المواطن مؤكداً أن هذا العمل يدل على ما يتحلى به الإنسان السعودي من أخلاق إسلامية كريمة.

يُذكر أن الزهراني كان قد عثر على طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام أثناء وجودها برفقة أسرتها بكورنيش جدة وقدّم بلاغاً لشرطة السلامة وقام بنشر مقطع فيديو للطفلة تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي مكّن والدها من العثور عليها بعد – توفيق الله – ، ومن ثمّ استلامها .







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