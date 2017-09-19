تميم داعم الإرهاب.. تظاهرات غاضبة أمام الأمم المتحدة ضد قطر

المواطن - وكالات

شارك العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، في تظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للتنديد بدعم الدوحة للإرهاب، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72.

كما رفع المتظاهرون لافتات جاء فيها: “قطر ساهمت في نشر الفوضى وانتشار الإرهاب”، وأخرى حملت عنوان: “تميم داعم الإرهاب”.

وتأتي التظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة استمرارًا لسلسلة تظاهرات حول العالم للتنديد بدعم قطر وتمويلها للإرهاب.

وصباح اليوم، أكد وزراء خارجية الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، العمل على تحقيق الأمن القومي للمنطقة العربية.

وجددوا في بيان عقب اجتماعهم في الأمم المتحدة، التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي للأزمة مع قطر على أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع.

وشددوا على أن الدول الأربع لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، داعين قطر لعدم التدخل في شؤون أي دولة.







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