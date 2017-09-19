تميم من منصة الأمم المتحدة .. دعا لحوار خليجي مع إيران لبيع الذمم مثلما فعل!

المواطن - عبدالرحمن دياب

تمخض تميم فولد هذيًا.. فالمتابع لكلمة تميم قطر أمام الأمم المتحدة عليه أن يستعين بعقل آخر لا يعمل حتى يصدق ما يقول، فحين يدعي كذبًا أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تحاصره، فهذا قول لا يصدر إلا عن جاهل أو حاقد أو ربما كاذب ويصدق كذبته.

وحديث تميم قطر لم يأتِ بجديد، فهو يُخرج الكلمات دون تفكير أو تحليل، وكأن المستمع جاهل أو لا يعلم الحقيقة، وبالطبع لم ينسَ تميم أن “يحن” إلى إيران أمام العالم ويتلمس ودها.. وكيف لا وهو دمية تحركها طهران والجماعات الإرهابية.

ولكن يبدو أن تميم نسي من كثرة مخالطة الفرس أن إيران لن ترضى عن العرب حتى تفككهم، فأطلق تصريحًا غير مستغرب ودعا لإجراء حوار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران على أساس المصالح المشتركة.

والمصالح المشتركة من وجهة نظر تميم هي بيع الذمم والأرض بل والهوية.. وإن فعلها هو فلن ترضى أي دولة عربية تؤمن بالوحدة أن تفعل مثله.

وعلاقة تميم بطهران غير مستغربة، فهو يمجدها ومعه نظامه، وهو ما دفع الغضب يشتعل في قلوب القطريين الذين يغارون على أرضهم وإسلامهم ويطالبون باجتماع وطني لحل أزمة تميم الإرهاب وتنظيم الحمدين، وعلى رأس هؤلاء الوطنيين الشيخ عبدالله آل ثاني.

ولم يمل تميم يومًا من الكذب والتملق لإيران التي كثيرًا ما استهدفت العرب، وتمول الحوثيين بالصواريخ لضرب المملكة.. ومن قال إن السياسة بدون مبادئ، فقد أخطأ أو ربما لم يتعلم السياسة مثل تميم، فالمملكة ليست بحاجة إلى مصالح مشتركة مع إيران بالأساس.







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