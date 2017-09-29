تنظيم الحمدين يواصل انتهاك الحقوق ويقرر #سحب_جنسيه_شيخ_شمل_الهواجر

المواطن - الرياض

بعد أيام قليلة على سحب قطر للجنسية من شيخ شمل قبيلة آل مرة، و54 فردًا من أبناء قبيلته؛ نظرًا لمعارضتهم لسياسة تميم، أقدم تنظيم الحمدين على اقتراف جريمة أخرى بحق شيخ شمل الهواجر الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري ومجموعة من عائلته.

وتستخدم قطر سلاح سحب الجنسية لمعاقبة كل من يجهر بمعارضة تنظيم الحمدين أو ينتقد سياسات قطر التي باعدت بينها وبين الأشقاء في دول الخليج العربي.

وأثارت خطوة قطر غضب العديد من المغردين في قطر والسعودية والعالم العربي على حد سواء، فيما هدد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بكشف تفاصيل خاصة عن سحب جنسية شيخ شمل الهواجر.

وبهذا يكون تنظيم الحمدين قد سحب الجنسية من شيوخ أكبر قبيلتين على الإطلاق في قطر، في محاولة لمواجهة الأصوات المتعالية التي تعترض على تصرفات تميم وتنظيم الحمدين التي قادت قطر إلى الهاوية.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم “سحب جنسية شيخ شمل الهواجر”، عبروا فيه عن غضبهم من استعمال تنظيم الحمدين لسلاح سحب الجنسية في محاولة بائسة منه للسيطرة على الأوضاع التي شارفت على الانفلات من بين يدي التنظيم الذي يجاهر بدعم الإرهاب وتمويله.







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