تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالجوف

المواطن - واس

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الجوف.

وبحسب بيان الداخلية، أقدم حمدان بن سمر بن عجران الرويلي، سعودي الجنسية، على قتل عطية بن عشوي بن فريح الرويلي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا مؤجلاً تنفيذه لحين بلوغ القاصرين من ورثة القتيل وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم بلوغ القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حمدان بن سمر بن عجران الرويلي، اليوم الجمعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.







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