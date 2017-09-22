تنمية أبها الأسرية توقع شراكة مع المحكمة العامة

المواطن - رائد القرفي - أبها

وقعت جمعية التنمية الأسرية بأبها، أمس، مذكرة تفاهم وشراكة مع محكمة أبها العامة، ممثلةً في الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك الأحمري رئيس المحكمة، والمهندس محمد بن مشبب العاطفي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتأتي هذه الشراكة بين المحكمة والجمعية من أجل أن يتم تحويل عدد من حالات الإصلاح الأسري من المحكمة العامة إلى قسم الإصلاح بالجمعية، وفق آلية معينة حددتها مذكرة التفاهم.

كما شملت مذكرة التفاهم التعاون بين المحكمة والجمعية في تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للمصلحين الأسريين، والاستفادة من إمكانات الطرفين.







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