تهديد إيراني جديد لكردستان العراق

المواطن - وكالات

هددت إيران، أمس الأحد، بإغلاق حدودها مع إقليم كردستان العراق ووضع حد لكل الاتفاقات الأمنية معه في حال أجرى الاستفتاء حول استقلاله عن السلطة المركزية في بغداد.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني: إن “انفصال المنطقة الكردية عن الدولة العراقية سيعني (بالنسبة إلى إيران) إغلاق كل المعابر الحدودية” مع الكيان الجديد.

وشدد على أن “الاتفاقات في شأن الحدود لا قيمة لها إلا مع حكومة العراق المركزية”، مذكرًا بأن الكيان الوحيد الذي تعترف به إيران في العراق هو “الحكومة الموحدة والفدرالية” في بغداد.







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