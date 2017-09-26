توتنهام ضيفاً على أبويل نيقوسيا بأبطال أوروبا

المواطن - وكالات

تحتضن العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، مواجهةً من العيار الثقيل عندما يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً على أبويل نيقوسيا القبرصي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة الأخيرة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، في حين يقبع أبويل نيقوسيا القبرصي بالمركز الأخير بدون رصيد.

تألق النادي اللندني هذا الموسم خارج ملعبه حيث حقق السبت الماضي الفوز على حساب وست هام يونايتد (3-2)، وهو الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعيداً عن جماهيره وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1991-1992 .

ويسعى الفريق الإنجليزي الذي يضم مجموعةً مميزة من اللاعبين مثل هاري كين، وديلي إلي، وموسى سيسوكو، و سون هيونغ مين، لحسم المباراة بأكبر عدد من الأهداف لاعتلاء صدارة المجموعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :