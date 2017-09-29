توجيه #عاجل من سعود بن نايف بالقبض على مهدد النساء بالحرق

المواطن - الشرقية

وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس الخميس، بضبط شاب ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدد النساء بالحرق، وذلك بحسب الحساب الرسمي للإمارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي وقت سابق، وجه النائب العام الشيخ، سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يهدد بالاعتداء على النساء، بشكل عابث بأمن الوطن ومخالف للأنظمة.

وقال شاب في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي و سيارتها”.







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