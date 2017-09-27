ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني في 1 يناير

المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني لهذا العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 فبراير 2018 م.

وأوضحت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أن هذا التوجيه يأتي في إطار العناية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمهرجان ولأبناء الوطن من ملاك الإبل والأسر المنتجة والمهتمين بها وبالجوانب الثقافية والتراثية للوطن، وفي إطار التوجيهات السديدة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الابل للارتقاء بالمهرجان ونادي الإبل ووصولهما لمستويات عالية من الريادة التي تواكب مكانة المملكة وتراثها العريق.

وشرعت إدارة المهرجان في التحضير للمهرجان الثاني واستقطبت كفاءات وبرامج لمتابعة الضوابط وكشف العبث وتطبيق العقوبات الرادعة تحقيقًا للعدالة ومنع الممارسات غير المقبولة، مشيرةً إلى أنها ستعلن مواعيد التسجيل والفئات والشروط والجوائز خلال الأيام القادمة.







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