توريس: تشيلسي يملك أفضل مهاجم في أوروبا

المواطن - وكالات

أكد فرناندو توريس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه سبق له الحديث مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الحالي، حول إمكانية الانضمام للفريق اللندني أبان وجوده ضمن صفوف ريال مدريد.

وقال لاعب تشيلسي السابق: «تحدثت مع موراتا قبل انضمامه للبلوز وقلت له إني سأكون دائمًا جاهزًا لأي نصائح أو أمور قد تساعده على التأقلم مع الفريق».

وأضاف توريس: «بالنظر إلى البداية القوية التي يقدمها اللاعب، لا أرى أي ضروة لتقديم النصيحة له، إنّه أضحى الآن في مستوى جيد للغاية ويسجل الكثير من الأهداف مع تشيلسي».

وزاد لاعب أتليتكو مدريد: «تشيلسي لديهم أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وأنا واثق من قدرته على الفوز بالبطولات مع النادي اللندني».

يذكر أن توريس سبق له اللعب ضمن صفوف تشيلسي في الفترة من 2011 حتى 2015، وحقق معه دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي.







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