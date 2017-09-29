تويتر في الكونغرس بسبب روسيا

المواطن - وكالات

قدمت الشركة المشغلة لموقع تويتر إفادات لمحققين في الكونغرس الأميركي ينظرون في تأثير أنشطة وإعلانات عبر الإنترنت دعمتها روسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

والتقى مسؤولون في تويتر من بينهم كولن كرويل نائب رئيس الشركة للسياسة العامة، في جلسات مغلقة مع مساعدين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر في اللجنة أن من المتوقع أن تقدم الشركة إفادات أيضًا أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب في وقت لاحق.

وتعرضت تويتر لانتقادات قالت إنها كانت متساهلة أكثر من اللازم في الرقابة على من ينشرون محتوى مزيفًا أو مسيئًا.

وتحقق اللجنتان في تدخل مزعوم من الكرملين في الانتخابات الأميركية وهي تهمة تنفيها موسكو.







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