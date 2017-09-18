تويتر لجماهير الهلال: يمكنكم قول #جحفلي كما تشاؤون

المواطن ـ محمد سلام

تفاعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع ما تردد خلال الساعات الماضية، حول إصدار قرار من هيئة الرياضة بمنع ترديد كلمة “جحفلي” عبر وسائل الإعلام، ونشر الموقع العالمي تغريدة جاء نصها: “يمكنكم أن تقولوا ” جحفلي ” كما تشاؤون”.

وكان رجاء الله السلمي، رئيس اللجنة الإعلامية في الهيئة العامة للرياضة، قد نفى أي قرار عن الهيئة يتعلق بعبارة جحفلي، وأكد السلمي أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية مفبركة.

وقال السلمي في تغريدة له على “تويتر”: “لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة قرار كهذا وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك ومتابعة اتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة”.

وكان محمد جحفلي قد انتشر اسمه بقوة في الوسط الرياضي، وبات اسم “جحفلي” مرتبطًا بتسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدف تعادل الهلال أمام النصر في مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل موسمين، وجاء الهدف قبل ثوان من نهاية المباراة، ليتم الاحتكام بعد ذلك إلى ركلات الترجيح ويفوز الهلال باللقب.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت كلمة “جحفلي” ماركة مسجلة للأهداف التي يتم تسجيلها في الدقائق القاتلة، وتستخدم للسخرية من الفريق الذي يستقبل مرماه أهدافًا في الثواني الأخيرة.







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