جادة الترفيه تجهز شارع التحلية لإقامة فعالياتها

المواطن - الرياض

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه للاحتفال باليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، بدأ تجهيز شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين 27 ذو الحجة 1438 الموافق 18 سبتمبر، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعاونت مشكورة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المحيطة في موقع الاحتفالية.

وسيشهد شارع التحلية، إقامة مهرجان جادة الترفيه، يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستجول مسيرات استعراضية عدة؛ كـ”مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي” بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D) التي ستسلط على المباني المحيطة بالشارع، والبازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.

وأصدرت الهيئة دليلًا تعريفيًّا يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالًا باليوم الوطني، ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: هنا







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