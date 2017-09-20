جامعة الأميرة نوره تحتفل باليوم الوطني للمملكة بأكبر علم وطني بشري

المواطن - حنان المنيع - الرياض

تعتزم جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن، إقامة فعالية باسم “نوره وطن”، احتفالًا باليوم الوطني السعودي؛ بهدف إبراز جهود المملكة التي امتدت على مدى 87 عامًا منذ توحيدها.

وصرح المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بأن وجود فعالية تشكيل أكبر علم وطني تأتي تعبيرًا عن حب الوطن، حيث ستشارك أكثر من 6 آلاف طالبة لتشكيل العلم السعودي البشري.

وأضاف: “سيقام الحفل في ملعب جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن في يوم الاثنين المقبل بدءًا من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة الـ10، حيث سيخصص كل من البوابتين (7، 9) لدخول الزوار”.

وتابع المجلس أن الحفل نسائي فقط، وسيكون مجانيًّا للطالبات وأسرهن وجميع منسوبات الجامعة، كما يمنع دخول الأطفال أقل من 12 سنة.

ومن جانبها، أوضحت إحدى ممثلات كليه العلوم أن الفعالية ترفيهية وتتضمن فعاليات متنوعة ليعبرن عن حبهن للوطن، مضيفةً أنه ستشارك عدة أندية في تقديم عروض للحضور، كما تتضمن الفعالية عربات للفود تراك والألعاب وفوتوبوث.







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