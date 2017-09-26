جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات الوظائف

المواطن - واس

حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الإدارية والهندسية والحاسوبية بالجامعة.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن اختبار النساء سيكون في مجمع الكليات بحي الريان بالدمام، والرجال بحي الراكة في مبنى 450 ، وصالة الفهد مبنى 30 ، أيام 10 و 17 و 24 من محرم الحالي، وستكون الاختبارات على ثلاثة فترات, الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى 9 ، والثانية من الساعة 10 والنصف صباحاً حتى الساعة 11 والنصف، والثالثة من 1 والنصف ظهراً حتى 2 والنصف.

وأشار اليوسف ، إلى أن موقع الاختبارات لوظائف النسّاخ بحي الراكة للنساء سيكون في مبنى رقم 300 ، وللرجال في مبنى 450 يوم السبت 1 /2 /1439هـ وذلك على فترتين، الأولى في تمام الساعة 9 صباحاً، والثانية الساعة 10 والنصف صباحاً، مع ملاحظة إبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر عند الدخول للاختبار التحريري، ولمعرفة التفاصيل عن مكان ووقت الاختبار زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.







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