جامعة الملك فيصل تُنهي تطوير وتهيئة مبانيها

المواطن - سعيد آل هطلاء - الأحساء

تفقد وكيل جامعة الملك فيصل، الدكتور مطلق العتيبي عددًا من مشروعات الجامعة التطويرية في إطار استعداد الجامعة لاستقبال أبنائها الطلاب، وبناتها الطالبات مع مطلع العام الجامعي الجديد 1438-1439هـ.

وأوضح وكيل الجامعة أنه تم الانتهاء من مشروعات تطوير وتهيئة عدد من المباني التعليمية والخدمية، حيث تم تطوير مدخل كلية الآداب للطالبات (الإعداد العام)، وزيادة بوابات الدخول؛ لتكون أكثر قدرة على استيعاب أعداد طالبات الكلية عند دخولهن وخروجهن، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة عند مداخل البوابات، وصالات الانتظار.

كما بين أنه سيتم الانتهاء قريبًا من إنشاء صالة استراحة للطالبات، وصالة مسرح لإقامة أنشطتهن، وكذلك تجهيز عدد من القاعات والمكاتب باحتياجها التعليمي والمكتبي.

وأوضح وكيل الجامعة أنه قد تم تطوير مداخل كلية الآداب للطالبات (شارع الرياض)، وزيادة أبواب دخول وخروج الطالبات وكذلك بوابة الموظفات للمباني الإدارية لتكون طاقتها أكثر استيعابًا، وكذلك ربط مداخل البوابات بصالة الانتظار، والتي تمت تهيئتها بجميع الوسائل والخدمات اللازمة.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الأيام القادمة من ربط المبنى الأكاديمي للطالبات مع المباني الإدارية وذلك للتسهيل على الطاقم الأكاديمي والإداري وكذلك الطالبات سهولة الحركة والتنقل بين المباني، وفي إسكان الطالبات بالحرم الجامعي تم إنشاء بوابتين، وغرفتي حراسة أمن إحداهما للرجال والأخرى للنساء، وكذلك تم إنشاء صالة للقاء أولياء الأمور ببناتهن.

وحول تطوير الطرق لاستيعاب الحراك المروري في الجامعة بيّن وكيل الجامعة بأنه تم التنسيق مع لجان متخصصة والعمل على إجراء عدد من التعديلات على مخططات الطرق شملت المنطقة التعليمية وكذلك منطقة إسكان أعضاء هيئة التدريس، والتي من المأمول أن تسهم في انسيابية حركة السير.



وأشار إلى أن وكالة الجامعة استكملت خطتها لتأمين احتياجات وطلبات الكليات، وذلك لتكون في أتم استعدادها وجاهزيتها لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وقد شكره لمدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي على دعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة، كما أثنى على جهود كل الجهات واللجان وفرق العمل الذين قدموا جهوداً كبيرة لإنجاز هذه المشروعات الحيوية الخدمية في وقت وجيز.

وقد رافقه في جولته لكلية الآداب للطالبات (الإعداد العام) عميد كلية الآداب الدكتور ظافر الشهري، والمشرف على الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والخدمات العامة المهندس طارق الربيعي، والمشرف العام على إدارتي الأمن والسلامة ناصر المري.

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