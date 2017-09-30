جامعة جازان تطلق برنامج علماء المستقبل 5

المواطن - جازان

انطلقت- اليوم- فعاليات برنامج “علماء المستقبل”، في نسخته الخامسة، الذي تشرف على تنظيمه عمادة البحث العلمي بجامعة جازان بمشاركة 120 طالبًا و36 بحثًا علميًّا يناقش قضايا المنطقة الصحية والبيئية.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور أحمد عبدالحق، أن العمادة قامت خلال الفترات السابقة من البرنامج بدعم عشرات الأبحاث حصدت من خلالها جوائز علمية في عدد من المؤتمرات والمسا​بقات العلمية، وتأتي الدورة الخامسة امتدادًا للمراحل السابقة من برنامج علماء المستقبل وما تحقق فيها من نتائج بحثية مميزة.

وأشار إلى أن برنامج علماء المستقبل يعد أحد نشاطات العمادة الصيفية المشتركة، الذي تنفذه بالتعاون مع عدد من الكليات الأدبية والعلمية والصحية ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة، ويهدف إلى تنمية المهارات والقدرات البحثية لدى طلاب وطالبات الجامعة المتميزين والحرص على تأهيلهم بوسائل تدريبية مكثفة مبنية على أسس علمية حديثة، تحت إشراف مباشر من قبل علماء محليين ودوليين متخصصين في مجال البحث العلمي من داخل وخارج الجامعة.

وبين الدكتور عبدالحق، أن فعاليات البرنامج تشتمل على دورات تدريبية تتضمّن محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية يتعرف من خلالها المشاركون على الطرق الصحيحة لعمل مشاريع بحثية سليمة ونشر نتائجها بشكل دقيق في مجلات علمية عالمية معترف بها، مضيفًا أن عدد المشاركين في البرنامج في هذه النسخة 100 طالب من جامعة جازان و20 طالبًا من برنامج موهبة من تعليم صبيا وجازان، بالإضافة إلى دعم 36 بحثًا بمبلغ 280 ألف ريال.







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