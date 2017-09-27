جمعية حقوق الإنسان: قيادة المرأة للسيارة علامة فارقة في مسيرة السعوديات

المواطن - واس

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ووصف رئيس الجمعية، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الأمر السامي بالتاريخي بكل المقاييس، وبالعامل الفارق في مسيرة تطور حقوق المرأة في المملكة.

وقال في تصريح له: إن القيادة- أيدها الله- قالت كلمتها في تسهيل الحق في التنقل للجميع، وعلى الجهات التنفيذية واجب تنظيم تطبيق هذا القرار، بما يعزز من إيجابياته الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.

وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة كان على الدوام من الموضوعات التي تثار بهدف النيل من سمعة المملكة في التقارير والمحافل الدولية الحقوقية، وأن هذا الأمر السامي سيضع حدًّا لمثل هذا الأمر.

وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية تطبيق هذا القرار التطبيق الصحيح وفق الضوابط الشرعية، وبما يحول دون حدوث أي سلبيات في الواقع العملي، داعيًا الله أن يحفظ لنا وطننا وقيادتنا وأمننا؛ إنه سميع مجيب.







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