جمعية مودة تؤهل 12 من منسوبيها للتعامل مع وسائل الإعلام

المواطن - الرياض

نحدث أثرًا.. تحت هذا الشعار نظمت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، بالتعاون مع معهد رواد المعرفة النسائي للتدريب والتعليم بمدينة الرياض، برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبي الجمعية بقسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية بعنوان “التعامل مع وسائل الإعلام”، وذلك لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين 18/ 9/ 2017م.

ويحضر البرنامج عدد من قيادات “مودة” من جميع الإدارات التنفيذية، وفي مقدمتهم مديرة قسم العلاقات العامة والإعلام، والتي قالت: إن البرنامج يهدف لمعرفة الطرق الإستراتيجية في التعامل مع كل وسائل الإعلام باحتراف ينبع من الفهم العميق لفلسفة العلاقات العامة والإعلام.

ومن جانبها، نوهت جمانة الحربي، باحث قانوني بالجمعية، وإحدى المتدربات بالبرنامج، أن هذا البرنامج يعتبر خطوة مميزة في مسيرة مودة لمنسوبيها حيث نتطلع لصناعة محتوى إيجابي يصل للفئات المستهدفة بسهولة أكثر.

وقدم البرنامج الدكتور سعد جبر، المحاضر بأكاديمية الأمير أحمد للإعلام التطبيقي، وحرص على التطبيق العملي لتقنيات الإعلام الحديث عبر منهجية رواد المعرفة في التدريب النوعي.

وأكدت رئيس قسم التوعية والتدريب أن هذا البرنامج جاء ليحقق هدف الجمعية في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة لديها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وقدم الجميع الشكر لمعهد رواد المعرفة النسائي والذي ذلّل كل الصعاب لإنجاح البرنامج على أكمل وجه، داعين جميع المهتمين لزيارة مقر الجمعية بمدينة الرياض حي المرسلات، ومتابعة حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على مناشطها وبرامجها ومبادراتها التي حازت على ثقة المجتمع، وأشاد بها المهتمون بالشأن الاجتماعي على جميع المستويات.







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