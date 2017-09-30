جواهر الإماراتية تحكي قصة بطولتها: خلعت عباءة صديقتي لإنقاذ رجل من حريق

المواطن - وكالات

بعد أن بحثت شرطة الإمارات عنها لتكريمها، ظهرت أخيرًا جواهر سيف الكميتي، التي أنقذت سائقًا من الموت، وأسعفته إثر اشتعال النيران في مركبته وملابسه، ثم غادرت.

ووقع حادث تصادم شاحنتين أدى إلى احتراقهما في رأس الخيمة، لتخاطر جواهر الكميتي بحياتها ودخلت وسط الشاحنتين المشتعلتين، وبعد أن شاهدت سائق إحداهما وقد أمسكت النيران بملابسه، تمكنت من إنقاذه.

وسردت جواهر القصة، وقالت: إنها كانت عائدة من زيارة لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، برفقة أحد صديقاتها أثناء وقوع الحادث، وفوجئت بنيران مشتعلة وسط شارع الشهداء وشاحنتين تحترقان، بينما أمسكت النيران بملابس شخص يصرخ بصوت عالٍ؛ بحسب “الإمارات اليوم”.

وشددت جواهر على أنها لم تتردد للحظة في إنقاذ حياة الشخص، إذ سارعت بالنزول إليه فوجدته يحاول إخماد النيران ويطلب من العمال الآسيويين الذين تجمعوا في موقع الحادث لإغاثته، لكن دون جدوى، وفي هذه الأثناء طلبت من صديقتها التي كانت برفقتها في السيارة خلع عباءتها والبقاء في السيارة، وذهبت نحو السائق وأطفأت النيران بالعباءة وغطته بها، حتى أخمدت النيران تمامًا.

وأضافت أنها لم تغادر المكان إلا بعدما اطمأنت على حالة السائق، وطمأنته بأنه سيبقى على قيد الحياة، وأنه سيتم إنقاذه في أسرع وقت، وبعد دقائق قليلة وصلت دوريات الشرطة والإسعاف، وبدؤوا في إنقاذه بالفعل.







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