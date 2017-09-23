جوجل تحتفي بذكرى اليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال صورة ظهرت عبر الصفحة الرئيسية لمتصفحي الموقع من داخل المملكة.

ويمكن لزوار جوجل من خارج المملكة زيارة صفحة الاحتفال من خلال إضافة حرف SA في نهاية اسم النطاق .

ووضعت جوجل روابط لمشاركة الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر وجوجل بلس.

وتحتفل المملكة هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني الـ 87 والذي يوافق قيام الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتوحيد المملكة تحت راية التوحيد.

وشاركت كافة قطاعات المملكة في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة من خلال فعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية تعيد تذكير أبناء الجيل الحالي بالدور الذي قام به الملك المؤسس وأبناؤه ملوك المملكة من بعده في إرساء دعائم هذه الدولة.







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