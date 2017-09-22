جوجل ترد أموال إعلانات تم شراؤها عبر أنظمتها على مواقع الترافيك المزيف

المواطن - وكالات

أكدت شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أنها ستقوم برد أموال الإعلانات التي تم شراؤها عبر أنظمتها التي تعمل على مواقع المرور أو “الترافيك” المزيف، وقالت إن عددًا من شركائها وافقوا على فعل الأمر نفسه.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت الشهر الماضي أن جوجل تعيد أموالاً لبعض المعلنين بعدما انتهى الحال بالإعلانات التي تم شراؤها عبر نظامها Double Click Bid Managerإلى مواقع ذات مرور مزيف.

وفي هذا الوقت، كانت جوجل مستعدة فقط لتعويض المعلنين عن رسوم النظام الأساسي التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% من إجمالي نفقات الإعلان، ويشمل ذلك الرسوم التي دفعها المعلنون لاستخدام أدوات شراء الإعلانات الخاصة بجوجل.

وتتدفق باقي الأموال عبر عشرات من التبادلات الإعلانية الإلكترونية التي تربط المسوقين بمساحة إعلانية في عدد هائل من المواقع. والمشكلة أنه عندما تعرض الإعلانات على مواقع ذات مرور مزيف كتلك التي يتم تحميلها أو النقر عليها من البرامج المعروفة باسم برامج التتبع بدلاً من البشر.

وفي منشور على مدونة، قالت جوجل إنه تمت الموافقة الآن على رد كامل لأموال الإعلانات التي تم شراؤها بالشكل المخادع.







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