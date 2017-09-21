جوجل تشتري وحدة بكسل من HTC بصفقة مليارية

المواطن - وكالات

قالت جوجل إنها ستدفع 1.1 مليار دولار نقداً للاستحواذ على الوحدة التي تصنع هاتفها الذكي بكسل من شركة اتش.تي.سي التايوانية في أحدث مسعى لها نحو تصنيع الأجهزة.

وسعت جوجل لتعزيز قدرتها في صناعة الأجهزة باتفاقات وإطلاق منتجات وفي العام الماضي عينت ريك أوسترلوه، وهو مدير تنفيذي سابق في موتورولا لإدارة وحدتها لصناعة الأجهزة.

وقالت الشركة في بيان “بالنسبة لجوجل يؤكد هذا الاتفاق التزامها بالهواتف الذكية والاستثمارات الكلية في قطاعها الناشئ لتصنيع الأجهزة”.

ووفقا للاتفاق تحصل جوجل أيضاً على رخصة غير حصرية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة اتش.تي.سي. وستواصل الشركة التايوانية إدارة بقية قطاع الهواتف الذكية التابع لها.

اتش.تي.سي شريك طويل الأمد لجوجل وتظهر تقديرات بعض المحللين أن شحنات بكسل تسهم بنسبة 20% من شحنات الهواتف الذكية للشركة. لكن الشركة التايوانية التي كانت ذات يوم تبيع هاتفا من كل عشرة هواتف ذكية على مستوى العالم شهدت تراجعاً حاداً في حصتها السوقية بسبب منافسة أبل وسامسونج وشركات صينية.

وهذه ثاني محاولة من جوجل لغزو سوق تصنيع الهواتف المحمولة حيث سبق أن اشترت موتورولا موبيليتي مقابل 12.5 مليار دولار في 2012 ثم باعتها بعد عامين إلى مجموعة لينوفو الصينية مقابل أقل من 3 مليارات دولار، ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة الخاضعة للموافقات التنظيمية بحلول مطلع العام المقبل.







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