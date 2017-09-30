جولة آسيوية لترامب لمناقشة التجارة ونووي بيونغ يانغ

المواطن - وكالات

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين من 3 وحتى 14 نوفمبر، لحضور قمم إقليمية ومناقشة التجارة والتهديد النووي من كوريا الشمالية.

وبحسب بيان البيت الأبيض “سيقوي تفاعل الرئيس العزم الدولي على التصدي لتهديد كوريا الشمالية وضمان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه”.

وأثارت كوريا الشمالية أزمة دولية كبيرة بسبب تجاربها الصاروخية التي تأتي بالتعاون مع إيران، بحسب دلائل وخبراء عسكريين.







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