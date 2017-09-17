حادث طريف.. خطأ ستيني وراء اقتحام سيارته محل زينة في الأربعين

المواطن - طريف

تسبب خطأ من قائد مركبة ستيني في اقتحامه محل للزينة في شارع الأربعين بمحافظة طريف.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد عويد مهدي، أن شعبة مرور طريف عند الساعة 7 و50 دقيقة مساء اليوم الأحد، تبلغت عن حادث اصطدام سيارة من نوع يوكن أسود اللون ببوابة محل للزينة في شارع الأربعين بالمحافظة، ونتج عن الحادث دخول السيارة داخل المحل؛ مما تسبب بتلفيات في السيارة والمحل ومحتوياته دون حصول أي إصابات.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ اللازم، ومن خلال الإجراءات الاستدلالية تبين أن قائد السيارة في العقد السادس من العمر، وعند محاولته إيقاف السيارة أمام المحل وبدلًا من الضغط على دواسة التهدئة والإيقاف أخطأ بالضغط على دواسة الطاقة؛ مما أدى إلى عدم تحكمه وصدم بوابة المحل.

وشدد على أنه تم تطبيق الأنظمة المرورية وسحب السيارة وحجزها وإخلاء سبيل قائد السيارة بالكفالة.







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