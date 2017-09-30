حاول تهريب 110 كبسولات هيروين في أحشائه فسقط في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز

المواطن - ينبع

تمكّن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع من إحباط كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت 878,7 جرام، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، محمد المحمادي، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على 110 كبسولات تحتوي جميعها على 878,7 جرام من مادة “الهيروين” المخدرة، مشيرًا إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب وكالة “واس”.







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