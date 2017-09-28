حبس فضل شاكر 15 عامًا مع الشغل وتجريده من حقوقه المدنية

المواطن - وكالات

أمرت المحكمة العسكرية اللبنانية، بحبس الفنان فضل شاكر 15 سنة، مع الأشغال الشاقة وتجريدة من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت أحكامها في ملف أحداث عبرا، والتي تسببت باستشهاد 18 عسكريًا من الجيش اللبناني، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد الأسير، كما تضمنت الأحكام 8 أحكام إعدام.

وشهدت مدينة صيدا اللبانية عام 2013، على مدى يومين أحداثًا لم يسبق لها مثيل على صعيد التوتر والأحداث الأمنية المتنقلة في المدينة بدأت في منطقة عبرا من خلال اشتباكات بين أنصار أحمد الأسير وبين الجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط شهداء من الجيش اللبناني وأسفرت عن وقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى بينهم 18 جنديًا.







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