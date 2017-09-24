حدّث سيارتك بطريقة الهاتف المحمول مع فولفو

المواطن - وكالات

تسعى شركة “فولفو” السويدية لصناعة السيارات لطرح فكرة جديدة تسعى من خلالها إلى دفع المستهلكين لترقية سياراتهم كما يفعلون مع هواتفهم بشكل سنوي.

وأطلقت الشركة، الرائدة في صناعة السيارات، خدمة جديدة لعملائها تحت اسم “كير بي فولفو”، عبارة عن اشتراك لمدة 12 شهراً للسيارة (XC40)، تقدم الشركة خلالها حزمة من المميزات لعملائها، منها خيار تبديل السيارة من فئة الدفع الرباعي على أساس سنوي.

وتقدم الشركة أيضاً من خلال هذه الخدمة، خيارات نقدية مميزة، مثل معدل شهري ثابت لدفع أقساط السيارة، بالإضافة إلى إمكانية شراء السيارة دون دفعة مقدمة، أو رسوم التأمين أو عقد الصيانة، وفق ما أورد موقع “ماشابل”.

وستعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل عن الخدمة الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات لعام 2017 في ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة أنه يحتمل إضافة سيارات أخرى إلى قائمة “كير بي فولفو”، وفقاً للشركة، التي تهدف إلى توسيع البرنامج ليشمل “خدمات كونسيرغ” الرقمية في المستقبل.







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