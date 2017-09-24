حرس الحدود في الخفجي ينقذ شخصين من الغرق

المواطن - الخفجي

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الخفجي، من إنقاذ شخصين من الغرق، مساء أمس الأول.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد بن تركي العتيبي، بأنه أثناء قيام إحدى وحدات فرق البحث والإنقاذ بعملها في كورنيش الخفجي شاهدت شخصين يتعرضان للغرق، وعلى الفور تم انتشالهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما لمستشفى الخفجي عن طريق الهلال الأحمر لاستكمال علاجهما، بحسب وكالة “واس”.

وأهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع مرتادي الشواطئ بضرورة توخي الحذر، والتقيد بتعليمات السلامة، وعدم تجاهل اللوحات التحذيرية على الشواطئ التي توضح المواقع الخطرة والممنوع السباحة بها، وعدم التردد بالاتصال على الرقم ٩٩٤ عند الحاجة لتقديم المساعدة.







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