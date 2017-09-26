حرم نائب أمير عسير ترعى حفل التعليم للبنات يوم الخميس

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

ترعى حرم نائب أمير منطقة عسير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن فهد، الحفلَ الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم “بنات” بمنطقة عسير ، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين، وذلك صباح الخميس المقبل بفندق قصر أبها.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذة نورة آل مفرح، أن الحفل يتضمن عدداً من الفقرات من بيها أوبريت ” بك نفتخر “، ولوحة شعرية بعنوان “قوافي الولاء”، ولوحة إنشادية بعنوان “شكراً وطني”، إضافة إلى لوحة بعنوان “حكاية وطن” وأوبريت بعنوان “أمن وأمان”، وعرض مسرحي بعنوان “الصعيد الأول”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :