حسام بن سعود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الزهراني

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إلى أسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب ناصر بن محمد علي الزهراني، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.

وأكد أمير منطقة الباحة خلال اتصاله بأسرة وذوي الشهيد أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، وأننا لن ننسى جميعًا حجم التضحيات التي قدموها دفاعًا عن دينهم ووطنهم، سائلًا الله- عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يحفظ جنودنا البواسل ويعجل بنصرهم، وأن يديم نعمة الأمن والأمان لهذه البلاد العزيزة.

ومن جانبهم، أعرب والد وإخوان وذوو الشهيد “الزهراني” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي، مؤكدين بأننا جميعًا فداء للوطن، داعين الله بأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها، وأن يديم هذه اللحمة بيننا، ويرد كيد المعتدين في نحورهم.







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