حفل مميز بالفرق الاستعراضية في الثقافة والفنون بجدة بمناسبة اليوم الوطني 87

المواطن - ولاء المطرفي - جدة

نظمت جمعية الثقافة والفنون حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 87، بعروس البحر الأحمر استمر ليومين ٢٣ – ٢٤ سبتمبر، حيث استضافت على مسرحها العديد من المشاركات لعدد من الفنانين والفرق الاستعراضية متغنين بالمملكة ومؤججين الحماسة الوطنية بقلوب الحاضرين.

وأكدت رئيسة لجنة جمعية الطفل، في جمعية الثقافة والفنون، سميرة محمد علي مداح، أن الكلمات التي صيغت لليوم الوطني 87 نابعة من القلب ووصلت لقلوب الملايين من الشعب السعودي، حيث دربت الفريق على الرقصة الخليجية.

وذكرت أن الجمعية تستقطب جميع المواهب بمختلف صورها من تمثيل أو غناء أو إنشاد أو استعراض وبعضوية رمزية 100 ريال في السنة الكاملة.

وأوضحت أنه يتم عمل برامج يشاركون بها في الحفلات والأوبريتات ويقومون بتدريب الأطفال بروفة طاولة، وكل طفل يأخذ الدور الذي يناسبه ويبدع في أدائه إذ تمتلك الجمعية كمًا هائلاً من المسرحيات والأناشيد والاستعراضات المختلفة والتي تشارك بها بمناسبات عدة.

وقالت سميرة مداح في تصريحات إلى “المواطن“، بمناسبة اليوم الوطني، “مليكنا باين عليك واللمسة اللي من إديك محسوبها والله عليك.. إنك متيم بالوطن مليكنا سلمان يا عزوتي حبك يبان من نظرتي.. وعند راسنا صورتك نحضنها كل ليلة وننام”.

ولفتت إلى أن هذه الكلمات من تلحين تركي باعماش، مقدمة الشكر إلى مشرف اللجنة، فيصل زيات، المتألق بالرقي في اللجنة، كما شكرت أيضًا نائبة اللجنة فتو سليماني.

وعبرت مداح في ختام كلمتها عن شكرها لجميع القائمين على هذه الفعاليات الوطنية، قائلةً “الوطن يفتخر فينا ونقوله دام عزك يا وطن”.







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