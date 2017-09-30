حقيقة تسبب عطر ريلاكس في الوفاة بعد 3 أيام من استعماله

المواطن - القاهرة

حالة من القلق انتابت الكثيرين بعد تداول أنباء عن انتشار عطر ريلاكس وأنه يسبب الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه في مصر، حيث تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية إخطارًا من بعض الجهات المعنية يفيد بأن إحدى الدول حذرت مواطنيها من محاولة استعمال منتج عطر ريلاكس؛ نظرًا لإضافة مواد سامة عليه.

فمن جهتها شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة من قطاع التجارة الداخلية، وتمت مخاطبة جميع المديريات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة، وكذلك التنسيق مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية، لحصر الأسواق لمعرفة هل يوجد بها عطر ريلاكس، وسحب عينات وتحليلها في المعامل المختصة في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتم حصر جميع الأسواق، ولم يثبت حتى الآن وجود أي عطر سام أو يسبب الوفاة داخل مصر نهائيًّا.

وبحسب المعلومات التي توصل إليها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فإن عطر ريلاكس تنتجه إحدى الشركات الكبرى، ولم يثبت أن العطر يضر بصحة وسلامة المواطنين، وأن ما يقوم به قطاع التجارة الداخلية حاليًّا هو في إطار الحرص على سلامة المواطنين بعد تحذير الجهات الرسمية بإحدى الدول مواطنيها من وجود مادة سامة بهذا العطر، نتيجة قيام البعض بإضافتها للإضرار بأمن هذه الدولة.

بدوره أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لكل ما يتردد عن وجود أي حالة مصابة جراء استخدام عطر ريلاكس بعد انتشار شائعات تروج أنه يسبب الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه.

فيما قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن عطر ريلاكس حاصل على ترخيص من وزارة الصحة وهو مزيل للعرق، وفقًا لليوم السابع.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية والصحة لم تخطرنا بوجود أي حالات إصابة أو وفاة من العطر، موضحًا أنه لا يوجد أي معلومة مؤكدة أو حقيقة تشير لخطورة العطر على صحة الإنسان، ولم يتم رصد أي خطورة بشأن العطر، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.







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