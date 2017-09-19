حقيقة مفاوضات الرائد مع سامي الجابر

المواطن ـ محمد سلام

رد رئيس نادي الرائد، عبدالعزيز التويجري، على ما تردد في الساعات الماضية حول وجود مفاوضات مع المدرب الوطني سامي الجابر، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمت إقالة الجابر من تدريب الشباب عقب نهاية الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقال التويجري في تصريحات إذاعية عبر ufm: “سامي الجابر أخ ونحبه ونغليه، لكن لم يكن بيننا حتى اتصال، فضلًا عن وجود مفاوضات بيننا وبينه، ما يشاع غير صحيح”.

وحول موقف الرائد الصعب في المسابقة، بعد أن تعرض للهزيمة 3 مرات في الدوري السعودي، وعدم حصوله على أي نقطة، قال التويجري: “نأمل بأن تكون مواجهة التعاون بوابة لأول انتصارات الرائد لهذا الموسم، كما نأمل بأن يكون الحضور الجماهيري جيدًا”.

وأنهى رئيس الرائد بقوله: “نحن حريصون على الفوز بمباراة الديربي أمام التعاون، لنرضي أنفسنا وجماهيرنا، ولنحصد النقاط الثلاث خلال اللقاء”.







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