حملات تفتيشية للتحقق من توطين العمل في مولات القصيم

المواطن - القصيم

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجهات المعنية ستنفذ حملات تفتيشية للتحقق من قصر العمل في المولات والمراكز التجارية المغلقة في منطقة القصيم على السعوديين والسعوديات، وذلك بحسب ما ذكر حساب الوزارة الرسمي في تويتر، مساء اليوم السبت.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت الأربعاء الماضي، توطين نشاط المراكز التجارية المغلقة، وقصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاط البيع في محال المولات بمنطقة القصيم.

وأضافت العمل في بيان: “تحرص الوزارة على تنفيذ هذا القرار وتنبيه المخالفين بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإِقَامَة والعمل ومكافحة التستر التجاري”.

وأوضحت أن التركيز على هذا المجال يأتي بسبب توفير فرص وظيفية مناسبة للسعوديين والسعوديات، وإمكانية توطين القطاع بسرعة؛ نظرًا لتوفر الإمكانات المهارية اللازمة، والمساعدة في زيادة معدل الرصيد المهني داخل قطاع التجزئة.

وأشارت إلى أن هذا المجال يتضمن جاذبية العمل في القطاع، ودعم الانتقال من التوظيف إلى ممارسة العمل الحر، كذلك يساعد على الحد من ممارسات العمل غير الصحية مثل التستر.







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