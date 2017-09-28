حي الزيتون بأحد رفيدة يشكو الإهمال.. بدون إنارة أو ترصيف والسبب ليس الواجهة أمام المسؤول!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

استمرارًا لمطالب الخدمات في الأحياء الشرقية بمحافظة أحد رفيدة، طالب أهالي حي الزيتون بإنارة وترصيف بعض الشوارع الرئيسية.

وأكد السكان، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه يجب ترصيف وإنارة بعض الشوارع الرئيسية والمزدوجة المحيطة بالمخطط وكذلك الشوارع الداخلية، موضحين أنهم قدموا طلبات كثيرة إلى الجهات المعنية لإنارة الشوارع وترصيف الجزر الوسطية لعدد من الطرق الرئيسية بالمخطط وإكمال سفلتة بعض الشوارع الداخلية ووضع بعض العبارات التي يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار والسيول.

ولفتوا إلى أنهم طالبوا أيضًا بتوصيل الصرف الصحي، ولكن هذه الجهات لم تصغِ لمطالبهم، مناشدين الجهات المسؤولة بإكمال ما يحتاجه سكان المخطط من الخدمات أسوةً بالمخططات الغربية للمحافظة.

وأوضحوا أن الاهتمام دائمًا يكون من نصيب الأحياء الغربية والشمالية؛ لكونها واجهة للمسؤول.



ويعتبر حي الزيتون من الأحياء القديمة بالمحافظة، ومن المفترض أن يكون شملته المشاريع التي تم تخصيصها للأحياء الغربية للمحافظة؛ ليكون تركه على هذا الوضع إهمالًا من الجهات المسؤولة.







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