خالد بن بندر : في ظل الشريعة والقيادة الحكيمة يحظى وطننا الغالي بمكانةٍ عالية واحترام عالمي

المواطن - واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة :” نستقبل هذا اليوم الذكرى الـ 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وحد الصف و جمع الكلمة تحت راية التوحيد – لا إله إلا الله محمد رسول الله – معلناً بعد ذلك قيام الدّولة على نظام الحكم المستمد من الشريعة الإسلامية السمحة “.

وأضاف سموه ” وقد أمضى الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حياته في تأسيس و بناء الدولة الحديثة على العمل الجاد لتوفير كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والارتقاء بالوطن والمواطنين ، ليتولى إكمال المسيرة من بعده أبناءه البررة – رحمهم الله جميعاً – وأطال في عمر خلفهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي نعيش اليوم في ظل قيادته الحكيمة عهد عزٍ و حزم و جدٍ و عزم لتحقيق ما يتطلع اليه أبناء هذا الوطن الغالي ، وتحولٍ وطني يستشرف المستقبل “.

وأفاد الأمير خالد بن بندر أنه في ظل الشريعة ثم القيادة الحكيمة يحظى وطننا الغالي بمكانةٍ عالية و احترام عالمي مشهود ، وتعاونٍ دولي لامحدود ، كما يشهد أمن واستقرار ، وتطور وازدهار ، ونماءً سياسياً و اقتصادياً و تنموياً .

وأكد سموه أنه بفضل الله عز وجل ثم بما توليه القيادة الرشيدة من رعايةٍ واهتمام ننعم في وطننا الغالي بتلاحم قوي وحب متبادل وولاءٍ متوارث أخرس كل حاسدٍ و حاقد ، و أشهّد العالم قوة الوحدة الوطنية السعودية ، و يجب علينا أبناء هذا الوطن أن نحافظ على هذه اللحمة و الوحدة الوطنية من خلال تمسكنا بالعروة الوثقى تحت قيادتنا أعزها الله .







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