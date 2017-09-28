خالد بن سلمان عن قرار قيادة المرأة للسيارة: لا نتغرب ولا نتشرق وإنما نتطور ونفتخر بديننا

المواطن - واشنطن

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان لقاءً مع عدد من الصحف الأميركية، أول أمس الثلاثاء، بمقر سفارة المملكة بواشنطن، وذلك للتعليق على قرار السماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة.

وأكد الأمير خالد للصحفيين أن قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة هو خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية 2030 ، مشيرا إلى أن المملكة لا يمكنها المضي قدماً ونصف المجتمع غير فاعل، قرار قيادة المرأة يؤكد أن الدور المحوري للنساء في مستقبل المملكة، ونحن لا نتغرب ولا نتشرق، وإنما نتطور، ونفتخر بديننا وقيمنا وعاداتنا.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد ويساعد في زيادة نسبة توظيف النساء بما يحقق أهداف رؤية 2030.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أنه لا يوجد توقيت خاطئ لاتخاذ القرار السليم، والقيادة ارتأت أن الوقت الآن مناسب لقيادة المرأة، موضحاً أن قيادة المرأة لم تكن يوماً مسألة دينية أو ثقافية وإنما مجتمعية، والمجتمع الآن جاهز لهذا الأمر.

وقال سفير المملكة، في سياق حديثه، نفتخر بجميع نسائنا، وأنا سفير أمثل كافة السعوديين سواء من تريد قيادة المرأة أو لا تريدها، فهي مسألة اختيارية، والسعودية تتطور بقيادة فاعلة ومجتمع نشيط، ولطالما كان الثابت الوحيد في المملكة هو التقدم وفق قيمنا وعاداتنا.

ورداً على استفسار أحد الصحفيين، أكد السفير السعودي أن القرار كان داخلياً وبناء على وضعنا الداخلي ولم نناقشه مع الإدارة الأميركية الحالية، مؤكداً بقوله “نفتخر بماضينا المشرق ونتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً إن شاء الله”.







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