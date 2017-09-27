خبر قيادة المرأة للسيارة بكل لغات العالم

المواطن - الرياض

زفت وزارة الخارجية السعودية خبر السماح بقيادة المرأة للسيارة للعالم بعدة لغات.

ونشرت وزارة الخارجية إنفوجراف عبر حسابها على تويتر تضمن عبارة قيادة المرأة للسيارة بـ 9 لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وغيرها.

وقالت الخارجية: “المملكة العربية السعودية تسمح بقيادة المرأة السيارة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر الليلة أمرًا ساميًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

ونص الأمر السامي على تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، على أن يكون التنفيذ اعتبارًا من 10/ 10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وأشار الأمر السامي إلى أنه بما أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.







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